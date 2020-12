La Biblioteca della Ghisa riapre alla consultazione e allo studio: le norme da rispettare

Secondo quanto disposto dal Dpcm dello scorso 3 dicembre e successive integrazioni, da lunedì 14 dicembre la Biblioteca della Ghisa di Follonica riapre anche alla consultazione e allo studio.

Questo permetterà al pubblico di riprendere le normali abitudini di accesso alle sale e di fruizione delle risorse, naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da coronavirus.

L’orario di apertura al pubblico della biblioteca è dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00.

E’ necessaria la prenotazione per il servizio di prestito e consultazione, dal momento che i posti ai tavoli sono ovviamente limitati ad un massimo di 40 persone; il materiale da prendere in prestito (libri, dvd per adulti e bambini) può anche essere richiesto direttamente allo sportello e, se disponibile, preso in prestito, mentre la restituzione deve essere effettuata autonomamente depositando i libri nell’apposito contenitore posto all’ingresso della biblioteca, prima di accedere alla sala interna.

Ancora non sarà possibile leggere giornali e riviste e la sala ragazzi è accessibile solo per scegliere i libri da prendere in prestito (i bambini fino a 14 anni devono essere accompagnati da un adulto).

I materiali che vengono restituiti dal prestito o dalla consultazione saranno messi in quarantena per 7 giorni

Naturalmente, per la sicurezza propria, degli altri utenti e dei bibliotecari, per l’accesso e la permanenza in biblioteca dovranno essere osservate le regole sull’igienizzazione delle mani, l’uso corretto della mascherina, il rispetto della fila con il dovuto distanziamento e il divieto di assembramento.