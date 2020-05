Riapre la biblioteca comunale di Scarlino

Da lunedì primo giugno riapre al pubblico la biblioteca comunale Carlo Mariotti di Scarlino.

Dopo la chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, nel rispetto del protocollo regionale anti-contagio, torna in attività la struttura culturale cittadina con un nuovo servizio: la consegna a casa di libri e dvd in prestito. Sarà possibile accedere alla biblioteca di via Citerni uno alla volta – fatta eccezione per i bambini e per i cittadini non autosufficienti – , dovranno essere indossati mascherina e guanti e per adesso non sarà possibile restare nelle stanze del centro per studiare, consultare libri, leggere riviste e giornali o usare la postazione internet.

«Con il personale comunale – spiega l’assessore alla Cultura Michele Bianchi – abbiamo deciso di attivare un servizio ulteriore: il progetto Bi.Ci. Consegneremo a chi lo richiederà direttamente a casa libri o dvd dei nostri archivi. Scarlino ha bisogno di ripartire in ogni settore, compreso quello culturale che, nel suo binomio con il turismo, rappresenta un indotto economico importante. Ripartire in assoluta sicurezza, ma ripartire. Anche l’apertura della biblioteca comunale rappresenta un segnale rassicurante e di incoraggiamento. La collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini sarà fondamentale, come l’osservanza delle semplici regole».

Per richiedere la consegna è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.scarlino.gr.it o chiamare al numero 0566 38555 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30 (orari di apertura al pubblico).

Il catalogo è consultabile online sul sito www.bibliotechedimaremma.it, nella sezione dedicata alla biblioteca di Scarlino.

«Gli operatori, una volta ricevuta la richiesta – continua l’assessore –, verificheranno l’iscrizione dell’utente e la disponibilità della documentazione richiesta per poi definire il giorno e l’ora di consegna (lo scambio avverrà secondo i protocolli di sicurezza). La restituzione potrà essere fatta sia direttamente in biblioteca oppure a domicilio». Per prenotare e ritirare personalmente un documento è possibile utilizzare gli stessi canali, mentre per iscriversi nei registri della struttura occorre inviare una mail (biblioteca@comune.scarlino.gr.it), indicando i dati personali e allegando la copia del documento di identità e del codice fiscale. La biblioteca di Scarlino, con la Rete bibliotecaria grossetana, offre inoltre la possibilità di consultare un vasto assortimento di quotidiani e riviste, scaricare ebook, ascoltare musica e audiolibri, tramite la piattaforma di prestito digitale MLOL (https://toscana.medialibrary.it/home/cover.aspx). Per chiedere l’attivazione del servizio occorre inviare una mail con la richiesta di iscrizione a biblioteca@comune.scarlino.gr.it. Per tutelare la salute dei cittadini tutti i materiali restituiti non verranno reinseriti in catalogo prima di 10 giorni.