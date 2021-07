Foce del Canale Solmine: revocata l’ordinanza di divieto di balneazione

Oggi, sabato 10 luglio, il sindaco del Comune di Scarlino, Francesca Travison, ha revocato l’ordinanza di divieto di balneazione per la spiaggia adiacente alla foce del Canale Solmine.

L’atto era stato firmato ieri pomeriggio, venerdì 9 luglio, in via precauzionale a seguito di uno sversamento nella zona industriale di Follonica entrato nelle fognature e quindi arrivato al depuratore di Campo Cangino.

«Fortunatamente l’Acquedotto del Fiora è riuscito a non far arrivare i residui dello sversamento nel Canale Solmine – spiega il sindaco Francesca Travison –: la situazione è stata costantemente monitorata in queste ore e adesso possiamo revocare l’ordinanza».