“Donne&Lavoro”, nasce la rete di imprenditrici grossetane: ecco come candidarsi al progetto

Nasce a Grosseto “Donne&Lavoro”, un progetto dedicato alle donne di tutte le età, già inserite nel mondo del lavoro, per costruire una rete di imprenditrici e libere professioniste, ciascuna con competenze diverse.

Chi fosse interessata a partecipare alle selezioni per la costituzione della rete, deve inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] con allegato un curriculum vitae, una fotografia e specificando la professione svolta.

I soggetti più interessanti, ad insindacabile giudizio dell’ideatrice del progetto, saranno contattate per un colloquio conoscitivo, non impegnativo da entrambe le parti; le selezioni avranno luogo entro il 10 agosto per iniziare le attività dal mese di settembre.