Via libera al restauro dei lavatoi e della fonte antica: approvato il progetto

La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il restauro conservativo e manutentivo dei lavatoi e della fonte antica del paese di Montepescali.

La Giunta, per sostenere il finanziamento dell’intervento, ha deliberato inoltre la partecipazione al bando “Tutela, restauro e valorizzazione patrimonio storico/artistico – Solo progetti contributi ordinari 2021”.

Il Comune di Grosseto, a fronte dell’esito positivo della partecipazione al suddetto bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, s’impegna alla copertura finanziaria pari al venti per cento, quindi oltre 24.000 euro, del totale del progetto.

“Proteggere il patrimonio storico ed artistico della nostra comunità è un dovere al quale dobbiamo sempre adempiere – dichiarano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e Riccardo Megale, assessore con delega ai lavori pubblici -. La manutenzione e il restauro sono delle attività fondamentali per evitare di dover intervenire quando ormai la situazione è compromessa in maniera irrimediabile. Inoltre, salvaguardare la ricchezza di una realtà così suggestiva, come quella di Montepescali, è un dovere ancor più categorico. Abbiamo la fortuna di vivere in un’area meravigliosa, e tutti quanti, dal mondo istituzionale fino ad ogni singolo cittadino, dobbiamo valorizzarla e tutelarla”.