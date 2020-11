Cimitero di Sterpeto: al via il restauro di alcune arcate storiche

La Giunta comunale ha approvato il progetto tecnico denominato “Opere di manutenzione per il recupero e il restauro conservativo delle arcate storiche del cimitero di Sterpeto in Grosseto. Rifacimento della copertura dei loculi delle arcate da A35 ad A40.”

L’iniziativa è volta a preservare ed a tutelare il patrimonio storico del cimitero di Sterpeto. L’amministrazione, ancora una volta, si dimostra particolarmente attenta e presente nell’ambito della manutenzione e del restauro del patrimonio della città di Grosseto.

“Non c’è dubbio che l’attività manutentiva e di restauro sia uno degli elementi cardine di una buona amministrazione – dichiara Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco del Comune di Grosseto -. La delibera in questione, e per questo ne sono particolarmente lieto, è perfettamente in linea con questo principio. La volontà è sempre quella di non lasciare mai il passo al degrado e all’incuria“.

“Il rifacimento di alcune delle arcate del cimitero di Sterpeto – spiega Riccardo Megale, assessore con delega ai lavori pubblici – significa tutelare il patrimonio storico della comunità. Gli interventi di tipo manutentivo e di restauro sono essenziali ed atti ad evitare che la condizione dei beni o delle infrastrutture divenga totalmente compromessa o in emergenza. Sono orgoglioso che l’amministrazione, come ha sempre fatto, continui a proteggere il patrimonio della città”.