“Resistenza nell’alta Maremma”: Pier Nello Martelli presenta il suo libro

Proseguono a Massa Marittima le iniziative per le celebrazioni del centenario della nascita di Norma Parenti: martedì 26 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, sarà presentato il libro “Resistenza nell’alta Maremma“, di Pier Nello Martelli.

Il libro narra le vicende della Resistenza nell’alta Maremma, al confine tra le province di Grosseto, Livorno e Pisa; in particolare si parla della III Brigata Garibaldi e dei suoi distaccamenti, soffermandosi sulle varie formazioni partigiane.

Il libro è denso di notizie, di nomi, di luoghi di battaglia, di citazioni, convalidato da numerose testimonianze dei partecipanti di allora; in appendice sono riportati documenti del Comandante della formazione e di altri esponenti della Brigata mai pubblicati.

Informazioni e prenotazioni per partecipare all’evento ai numeri 320.0774402; 329.2637679; 320.0509585.

Le celebrazioni per il centenario proseguono con le seguenti iniziative: sabato 30 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, presentazione di documenti inediti sulla Resistenza a Boccheggiano, a cura di Marcella Vignali e Adolfo Turbanti dell’Isgrec.

Sabato 6 novembre, alle 16.30, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, presentazione del libro “Camicia rossa”, di Antonella Cocolli, Pier Nello Martelli, Massimo Sozzi e Katia Taddei. Saranno presenti gli autori.

Il ciclo di incontri “Norma, femminile plurale” per il centenario della nascita di Norma Parenti sono organizzati dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta”, e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei Terzieri massetani e la Torre Massetana.