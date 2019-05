Amministrative, i Repubblicani: “Nostro contributo determinante per la vittoria di Giuntini”

“Passato il voto, l’analisi è d’obbligo“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i Repubblicani per la centralità massetana.

“Sebbene il risultato sia stato estremamente soddisfacente per il nostro gruppo, alcune riflessioni si rendono necessarie – continua la nota -. E’ fuori di dubbio che l’elettore massetano sia sia dimostrato maturo ed attento: le sue preferenze non si sono limitate a barrare la croce sul simbolo della lista o sul nome del candidato a sindaco, ma hanno fornito un’indicazione chiara di quali sarebbero dovuti essere i candidati consiglieri (risibili il numero delle schede nulle e le contestazioni), segno evidente che il voto, oltre ad essere ragionato, si è dimostrato consapevole e chiaro nelle intenzioni”.

“Guardando poi ai numeri, risalta immediatamente all’occhio come il Pd a Massa Marittima si sia attestato sulle 1500 preferenze, mentre la lista ‘Massa avanti insieme’ ne abbia guadagnate circa 2200. Questo dato rende pacifiche quattro considerazioni – spiegano i Repubblicani -:

1) la sinistra a Massa Marittima ha toccato il punto più basso del suo consenso dal dopoguerra ad oggi;

2) il fattore determinante per la vittoria di questa competizione è da attribuirsi all’apporto dei Repubblicani, elemento questo corroborato dalle numerose preferenze guadagnate dai nostri candidati Fiorini e GIuliani, risultati rispettivamente la prima e il terzo più votati della lista (e tra i primi quattro in assoluto);

3) in un’ottica strettamente tripolare, ‘Massa avanti insieme’ diviene di fatto un attore politico moderato, riformista, espressione di una visione programmatica congiunta tra centrodestra e centrosinistra, alternativo tanto alla sinistra estrema di Fedeli, quanto alla destra a trazione leghista di Borelli;

4) i voti dei Repubblicani sono pressochè rimasti invariati rispetto alle consultazioni precedenti, a dimostrazione del fatto che sull’intesa tra Pd e Repubblicani la fiducia da parte della base è stata massima“.

“Il tutto a prova del fatto che un progetto politico ambizioso, supportato da basi programmatiche solide e da una convergenza politica effettiva, e non di facciata, possa davvero produrre risultati importanti e di valore per la comunità – termina il comunicato -. I Repubblicani in questo senso, ed in questa importante fase storica, intendono giocare una partita da veri protagonisti, ribadendo a gran voce il loro ruolo di preminenza nella composizione della squadra di governo. Le cose da fare sono tante e non vediamo l’ora di mettere in moto idee ed energie per portare finalmente il nuovo a Massa“.