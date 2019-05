Bianciardi replica a Donati: “E’ manovrato dal sindaco uscente, Bellumori è il vero candidato”

Con al centro del dibattito il tema chiave della sicurezza stradale, la campagna elettorale per l’amministrazione di Capalbio si fa sempre più calda in vista delle prossime elezioni del 26 maggio.

“Quella delle rotatorie sull’Aurelia e a Borgo Carige sono proposte validissime, che rivendichiamo con forza – ha commentato il candidato sindaco di Adesso per Capalbio, Settimio Bianciardi -. Da sindaco, convocherò un incontro urgente con Anas e Provincia entro il 15 giugno, per portare sul tavolo le esigenze dei cittadini di Capalbio e di chi visita il nostro territorio. Questo non esclude le soluzioni già discusse, che però sono troppo a lungo termine mentre l’emergenza è ora e va risolta in pochi mesi”.

“Molto meglio fare campagna elettorale su traguardi difficili da raggiungere, ma utilissimi alla cittadinanza, che fare propaganda sul nulla più assoluto come il candidato sindaco Marco Donati – ha aggiunto Bianciardi –. Noi siamo fatti così: davanti all’evidenza di un problema preferiamo studiare e proporre soluzioni che possano risolverlo, piuttosto che rassegnarci e rimanere impassibili. Abbiamo l’ambizione di poter migliorare la condizione della nostra comunità, è questo il ruolo che per noi deve avere un amministratore pubblico“.

“Mentre Donati vuole continuare con la solita amministrazione dell’esistente, noi abbiamo l’orgoglio di rappresentare la nostra comunità come merita, andando su tutti i tavoli che contano. La verità è che Donati è un semplice esecutore delle volontà dell’attuale sindaco – ha attaccato Bianciardi -, che lo sta tanto sostenendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale e che invitiamo a farsi vivo come il vero candidato sindaco della lista”.

“I nostri avversari non sono gli altri candidati – ha concluso Bianciardi –, ma un’amministrazione uscente, quella di Luigi Bellumori, che vuole riproporsi sempre uguale a sé stessa“.