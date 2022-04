La Pro Loco replica al Comune: “Difendere servizi della propria frazione non è fare campagna elettorale”

La Pro Loco di Saturnia “si sente abbastanza indignata per la strumentalizzazione politica e l’analisi fatta di pancia dall’amministrazione comunale riguardo la scelta di spostare il seggio elettorale a Manciano“.

“Ribadiamo e consigliamo all’amministrazione di leggere lo statuto della Pro Loco e la sua ‘mission’ – continua la nota della Pro Loco -. Noi esistiamo e lavoriamo per il bene di tutti i cittadini a 360 gradi e per gli interessi della nostra frazione, indistintamente dai diversi colori e dalle diverse ideologie politiche, cose che dovrebbero essere tenute in considerazione anche dall’amministrazione, di fronte al ‘sacrosanto’ diritto al voto e soprattutto a garantire a tutti la sua fruibilità. Perché non sono stati presi in considerazione dei locali idonei presenti in Saturnia, dei quali possiamo garantire la disponibilità dei proprietari?”.

“Dunque non facciamo campagna elettorale per nessuno, non ci interessa, l’unica cosa che ci sta a cuore sono gli interessi di tutti i cittadini senza stare passivamente a guardare che la nostra frazione sia privata di servizi essenziali. Vorremmo inoltre ricordare che le funzioni di valorizzazione turistica e la promozione del territorio spettano all’assessore al turismo, non alle Pro Loco – termina il comunicato –, altrimenti non ci sarebbe bisogno dell’istituzione comunale“.