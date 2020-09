Verso il ballottaggio, il Psi replica a Termine: “Non accettiamo critiche da un collezionista di incarichi”

“A volte la realtà supera la fantasia. Accade quando un collezionista di incarichi come Termine voglia pontificare sulle poltrone“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Psi di Follonica.

“Francamente a Follonica di lui si è letto solo per la grande sequela di poltrone e incarichi che ha collezionato e e che ha procurato grande imbarazzo persino tra i suoi – continua la nota -. Talmente impegnato nella propria carriera politica dal non notare che a Follonica la situazione gli stava sfuggendo di mano: un gruppo di ragazzi e ragazze di sinistra, provenienti dal Psi, ma anche dal Pd, ha dato vita ad una lista civica dal nome ‘In movimento per Follonica’, che ha ottenuto oltre il 6% dei consensi ed un’affermazione di Aloisi unica, quarto in assoluto a Follonica in termini di preferenze. Una lista che si è presentata agli elettori con un programma forte tra cui la vendita della Colonia, l’illuminazione della spiaggia, lo sviluppo turistico e lavorativo della città che ha trovato accoglimento nel programma elettorale di Massimo Di Giacinto in occasione del ballottaggio”.

“E mentre Termine condanna gli spostamenti da sinistra a destra, si scorda che proprio il Pd si è occupato di imbottire le proprie liste di figure provenienti dalla destra. Come definirsi ‘democratici’ e utilizzare parole e strumenti diametralmente opposti. In movimento per Follonica è un gruppo di ragazzi e ragazze che la mattina si ‘alzano e vanno a lavoro’ e non hanno bisogno della politica per campare – termina il comunicato -. Fastidiosi perchè autonomi. Per il resto, ed a scanso di equivoci, per l’affermazione di Termine ‘vili opportunisti’ preannunciamo querela. La politica non può cadere nell’offesa violenta”.