Pinqua, Fratelli d’Italia replica a Culicchi: “Quei milioni non sono andati in fumo”

“Continuano sulla stampa locale le farneticanti e inconcludenti dichiarazioni da parte di autorevoli esponenti del Pd grossetano sulla progettazione e sui finanziamenti relativi al Pinqua e alla rigenerazione urbana da parte dell’amministrazione Vivarelli Colonna“.

A dichiararlo sono il capogruppo e responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, Bruno Ceccherini, e i consiglieri comunali Andrea Guidoni, Francesca Pepi e Paolo Serra.

“Prima con il capogruppo De Martis, adesso con il candidato sindaco di Pd e grillini, Leonardo Culicchi – commentano da Fratelli d’Italia –, dove entrambi escono sulla stampa con dichiarazioni che non hanno nè capo, né coda. Forse, figlie di una non politica e visione futura, tra l’altro molto tipica nella sinistra maremmana, relativa al nostro territorio comunale e alle frazioni. Il progetto Grosseto non solo è stato ammesso ai finanziamenti, sono 15 i milioni previsti nella proposta, ma è anche una delle dodici città, insieme alle grandi realtà italiane come Roma, Milano, Bologna e Firenze, che ha ottenuto una menzione speciale di merito dal ministro Enrico Giovannini“.

“Essere nominati tra i 12 migliori progetti è la conferma del duro lavoro svolto finora che premia la bontà di un progetto che ha coinvolto tutta la Giunta, e in particolare il nostro assessore Fabrizio Rossi, che, con il segretario generale Luca Canessa, gli uffici comunali e lo studio Epsus-Musa, punta a sviluppare sinergie e partnership pubblico-private per un valore complessivo di circa 52 milioni di investimenti. L’obiettivo finale, con la maxi-riqualificazione che cambierà il volto del centro storico, del compendio di via Saffi e l’area di via De’ Barberi, da adesso può essere una realtà. Il candidato sindaco piddigrillino Culicchi, con De Martis, e tutta la compagnia cantando se ne facciano una ragione. Noi siamo per la politica dei fatti e non delle chiacchiere radical chic, tanto care alla sinistra, ma solo fini a sé stesse e da sempre inconcludenti“, terminano Fratelli d’Italia.