Chirurgia, il Pd: “La Lega non sa distinguere il ruolo dei partiti da quello delle istituzioni”

“L’esponente della Lega orbetellana Michele Pianelli dimostra, con la sua nota, di non saper distinguere tra quello che è il ruolo dei partiti e quello delle istituzioni“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo Pd-Area riformista nel consiglio comunale di Orbetello.

“Infatti, noi come consiglieri comunali, dopo aver ascoltato gli operatori del settore e i cittadini, abbiamo ritenuto di rivolgere un appello alle istituzioni competenti per una pronta soluzione del problema contingente della chirurgia di Orbetello, appello prontamente accolto dal consigliere regionale Marras – continua la nota -. Approfittiamo dell’occasione per ribadire la nostra difesa della sanità pubblica e la validità del sistema in rete degli ospedali toscani, in cui l’ospedale di Orbetello è inserito a pieno titolo anche grazie alla professionalità dei medici, degli infermieri e degli operatori che vi lavorano“.

“Purtroppo si nota l’assenza del sindaco di Orbetello, che è anche presidente della Conferenza zonale dei sindaci, sul tema della sanità, sia sulle problematiche strettamente ospedaliere, sia su quelle territoriali – termina il Pd –, considerati i gravissimi ritardi nella realizzazione della Casa della Salute“.