Cascate del Mulino, il Pd: “Dalla Lega dichiarazioni imprudenti che creano allarmismo”

“I rappresentanti della Lega dimostrano ancora una volta di essere inadeguati e non sanno che ciò che chiedono è già stato realizzato. Nel 2014, infatti, grazie a risorse regionali e comunali, e al Consorzio di bonifica, fu realizzato un importante intervento di consolidamento delle cascate del Molino, proprio per resistere alle ondate di piena sempre più frequenti. Di sicuro, Casucci e Ulmi sono stati condizionati dall’imprudente pubblicazione sulla pagina istituzionale del Comune di Manciano di un video girato ieri proprio nel momento acuto che rischia di causare un danno di immagine non banale a tutto il territorio. Basta guardare le foto di oggi per rendersi conto della realtà.

E questi vorrebbero candidarsi a governare la Toscana? Per carità!

Il Comune di Manciano è in contatto con la protezione civile regionale e potrà avere il supporto necessario senza drammatizzare un evento la cui intensità è ordinaria e nemmeno paragonabile a ciò che quel territorio ha vissuto negli ultimi anni”.

Così Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana, e Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito democratico.