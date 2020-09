Riapertura scuole, il Pd replica all’assessore: “Il Comune avrebbe dovuto fare molto di più”

“Scuola, riduzione dell’orario scolastico, servizio mensa, assenza di personale, carenza di docenti. Questi sono alcuni dei nodi ancora da sciogliere, relativamente alla ripresa delle attività didattiche“.

A dichiararlo è Gabriella Capone, membro della segreteria comunale del Partito Democratico di Grosseto.

“In questo lungo lasso di tempo in cui, affannosamente, le famiglie, i dirigenti scolastici, i docenti, si sono improvvisati cultori della didattica a distanza, padroni del web, informatici di professione, gli edifici scolastici son rimasti lì, ad aspettare quegli interventi necessari ed urgenti per la loro riapertura – spiega Gabriella Capone -. Al di là delle polemiche su quanto è stato già fatto, sull’elenco dettagliato dei lavori, al 10 settembre, ancora ‘in corso di esecuzione’, delle risorse pervenute e stanziate, si avverte la necessità di rispondere alla nota dell’assessora all’istruzione, Chiara Veltroni. Relativamente alla polemica inerente l’Istituto scolastico di via Montebianco, ha dichiarato: ‘Il Comune non ha competenza sia rispetto all’organizzazione didattica delle classi sia rispetto all’organico delle scuole (…) possiamo solo attendere e sperare’. Ed ha proseguito affermando che l’unica cosa che il Comune possa fare è dare il supporto possibile nel rispondere ai genitori. Sorge inevitabilmente il dubbio che a fronte di un’emergenza che ha visto tutti i livelli istituzionali impreparati, colti nella necessità di doversi attivare, qualcos’altro il Comune avrebbe potuto fare”.

“Avrebbe potuto stilare un vero e proprio accordo per la ripresa. Avrebbe potuto procedere a nuove assunzioni necessarie a garantire il rispetto della sicurezza e della tutela della salute dei bambini e dei lavoratori, in sintonia con il perdurare dell’emergenza Covid-19 – sottolinea Gabriella Capone –. Avrebbe potuto, infatti, mettere in campo un piano straordinario occupazionale, relativamente alle scuole d’infanzia e nidi, con la volontà di compiere un investimento importante per il futuro del servizio scolastico. Sono state assunte 9 unità, 6 docenti e 3 collaboratori. Ci si chiede se saranno sufficienti. Avrebbe potuto effettuare una ricognizione puntuale di tutti gli spazi di ogni struttura comunale prevedendo, se necessario, una riorganizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi, coadiuvando i dirigenti scolastici in questo difficile compito. Avrebbe potuto costruire tensostrutture esterne, per implementare gli spazi adibiti ad aule scolastiche, come è stato fatto in altri comuni della provincia. Avrebbe potuto varare un vero e proprio piano per l’edilizia scolastica. Avrebbe potuto correlare le politiche per l’istruzione, con necessari interventi di rigenerazione urbana ed il programma di lavori pubblici“.

“Ciò avrebbe garantito – spiega Capone – alla popolazione scolastica di tornare a vivere l’esperienza formativa in quell’ottica di socialità che la caratterizza. E quando si legge che il Comune ha rivisto i protocolli mensa, riorganizzato le attività per i servizi educativi, riorganizzato i trasporti scolastici, con le proprie ed esclusive forze, ci sarebbe da rispondere che non c’è nulla di cui stupirsi. È questo che fa un Comune: garantisce il diritto allo studio ed in quest’ottica l’Ente locale non solo è tenuto a programmare la gestione delle proprie risorse economiche per migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel proporre interventi e attività nel rispetto delle proprie competenze. In ogni caso, la campanella sta per suonare e molti genitori, insoddisfatti di quanto è stato fatto, si trovano a dover leggere direttive e regolamenti e ad adeguare, all’ultimo minuto, le tempistiche scolastiche alle proprie attività lavorative”.

“Nel frattempo, abbiamo comprato grembiuli, quaderni e matite e ci presenteremo tutti lunedì mattina fuori dai cancelli, rispettando le distanze, ma soprattutto incrociando le dita – termina Gabriella Capone –. Attendendo e sperando“.