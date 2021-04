Bilancio, Patto per il Futuro: “Opposizione confusa, confermata diminuzione tasse”

“Notiamo come quello che rimane dell’opposizione sia alla totale deriva“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel consiglio comunale di Orbetello, che replica alla minoranza in merito al bilancio.

“Lo scorso anno, in emergenza covid, la nostra amministrazione comunale approvò il bilancio 2020 ad agosto – continua la nota -. Quest’anno, come da proroga del Governo, approveremo il bilancio di previsione 2021, che è già prontom a maggio. Un bilancio sano che viene incontro ai cittadini in modo forte. Proprio stamani abbiamo approvato in consiglio comunale molti interventi finanziati nel nostro bilancio: esenzione totale per attività commerciali dal pagamento del suolo pubblico, ampliamenti liberi e gratuiti del suolo alle attività di ristorazione, conferma della diminuzione dell’Imu a negozi, botteghe, cinema, uffici, studi, seconde case; conferma dell’esenzione dell’addizionale comunale Irpef fino a 25mila euro con una platea di 3500 persone che, come lo scorso anno, non pagheranno più la tassa, conferma della diminuzione dell’Imu sui fabbricati agricoli”.

“Purtroppo l’opposizione, che quando amministrava e non c’era l’emergenza covid, portò in approvazione il bilancio addirittura a novembre, ormai vive in un mondo proprio lontano dai problemi dei cittadini – termina il comunicato -. Un’opposizione che ogni amministrazione comunale vorrebbe e che noi abbiamo la fortuna di avere“.