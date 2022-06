Istituto Falusi, l’opposizione replica a Giuntini: “Dimentica le leggi e non le rispetta”

“Il sindaco fa un po’ di confusione e dimentica che vi sono leggi e norme che regolamentano l’accesso agli atti e la richiesta di informazioni con procedure che prevedono l’obbligo di risposta“.

Fiorenzo Borelli, consigliere comunale della lista civica Massa Comune, Daniele Brogi, consigliere comunale della Lega, e Luciano Fedeli, del Pci delle Colline Metallifere, replicano al sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini, sull’Istituto Falusi.

“Il Consiglio comunale può essere una sede dove discutere e approfondire i temi e anche le richieste che vengono dall’esterno, ma non è quella la sede dove si danno risposte a istanze scritte alle quali devono seguire risposte formali – continua la nota –. La Pec inviata in data 11 marzo al sindaco e al commissario, divenuta poi presidente, era chiara ed effettuata da Borelli e da Fedeli. Il primo consigliere e il secondo segretario di partito. Va bene che se ne sia parlato anche in Consiglio, ma secondo le norme sull’accesso ai documenti e informazioni, l’ente e/o in questo caso gli enti dovevano rispondere. In assenza di risposta a maggio è partito un sollecito che doveva far emergere qualche dubbio al Comune e all’Istituto ed invece nulla, nessuna comunicazione scritta o contatto verbale c’è stato.

“Alle richieste si deve rispondere e, caro sindaco, lo si fa perché lo dicono le leggi sull’accesso agli atti, documenti e informazioni per evitare fraintendimenti che, ci duole ricordare, sorgono perché la sua risposta è incompleta rispetto ai quesiti richiesti che gli ricordiamo con nuova Pec e sui quali sollecitiamo ancora da parte sua, della presidente o di entrambi, risposta – prosegue il comunicato -. Il sindaco ricorda solo quello che vuole ma dimentica i numerosi richiami fatti dal Difensore Civico, compresa la minaccia di commissariamento dell’Istituto, per sue inadempienze“.

L’altra questione riguarda l’attacco personale a Luciani Fedeli, sul quale è lo stesso a rispondere.

“Sono da sempre iscritto alla Funzione Pubblica e l’incarico che mi è stato recentemente assegnato dal segretario generale Uil Sacchetti riguarda la contrattazione nei Comuni e non quella del Falusi – spiega Fedeli -. Questo proprio per evitare quelle strumentalizzazioni, che invece al Giuntini piacciono tanto. Grave è anche l’illazione con la quale il sindaco afferma che vorrei condizionare una contrattazione che, ripeto, non faccio e getta fango non solo al sottoscritto, ma anche alla stessa Uil dimostrando una malafede istituzionale. Gli opportunismi sono altri, come ad esempio quella di prendere la tessera del partito a Montieri per poi andare a farci il sindaco. oppure quella di dimettersi, sempre da Montieri, un anno prima per avere l’opportunità di correre, sempre come sindaco a Massa. Restiamo sulle cose concrete e sui problemi che affliggono Massa, su quelli ci possiamo confrontare nella correttezza dei ruoli e senza abusare delle posizioni istituzionali che non esentano all’obbligo di confronto e risposta nel caso di richieste“.

“Ma se Giuntini intende perseguire su questo basso profilo lo faccia, risponderò tenendo separato l’ambito dai problemi veri e alle sue esternazioni che gettano fango gli darò la soddisfazione che merita. Su quello che faccio con il sindacato limiti i suoi giudizi completamente infondati e al limite della diffamazione e, per questo, lo invito a interrompere questo continuo dileggio – termina Fedeli -. Pensi a svolgere bene e meglio di come ha fatto sino ad oggi le sue funzioni di sindaco, che non sono quelle di organizzare la vita e scegliere per i cittadini, almeno per me, e caro Marcello, fattene una ragione una volta per tutte“.