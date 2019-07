“Quando l’opposizione fa notare un problema, la maggioranza è subito pronta a trovare le ennesime giustificazioni ingiustificate, un modo nuovo di coprirsi le spalle“.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia a Castiglione della Pescaia.

“Sul problema sabbia sul porto sul lato di ponente, il 16 giugno scorso feci notare, e quattro giorni dopo, il 20 giugno, al vicesindaco Elena Nappi la sabbia di via Palmaiola che invadeva parte della carreggiata, non permettendo la possibilità di parcheggiare alle auto e alle moto – spiega Palmieri -. Visto l’arco di tempo trascorso, il 2 luglio ho deciso di andare sulla stampa: ormai erano trascorsi troppi giorni, cercando di dare un contributo su come potesse essere fatto per aggirare il problema, ma senza polemizzare. Il mio sbandieramento è dovuto solo alle lamentele dei cittadini, e non cose sognate, ma evidenti sotto gli occhi di tutti, solo chi non vuole vederli non li nota. La dottoressa fa confusione poiché parlavamo di bidoni rotti, quelli dell’umido, e che andavano sostituiti, in quanto i gabbiani ne avevano fatto il loro regno”.

“Come definisce la maestra sui nostri renedez-vous telefonici, Elena Nappi non mi ha mai risposto ai messaggi su WhatsApp riguardanti la sabbia, ma solamente al problema dei bidoni: fortunatamente è tutto documentato. La sterile polemica credo che sia la sua risposta – termina Palmieri -. Volevo, in ultima cosa, ricordarle delle pedane che sono appoggiate sul cordolo del porto di ponente che sono fatiscenti: un tempo servivano come parabordi, oggi rappresentano un pericolo e un non bel vedere e ormai sono lì da lunghissimo tempo”.