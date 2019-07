Sicurezza, la maggioranza: “Solo adesso Giovanna Longo si accorge del problema”

“Rimaniamo per l’ennesima volta sconcertati dalle parole di Giovanna Longo, che, con un comunicato che non capiamo se a titolo personale o come gruppo di minoranza, il quale però dovrebbe essere guidato dal consigliere Pii, parla di sicurezza”.

Così il gruppo consiliare “Per un Comune di tutti” risponde al comunicato della consigliera di Castel del Piano Giovanna Longo.

“Ci fa piacere che la consigliera Longo finalmente si accorga del problema sicurezza, dopo che per tutta la campagna elettorale non lo ha mai menzionato, ma ha parlato solo di inclusione e integrazione. Ci fa piacere che si sia accorta ora che è all’opposizione che il sistema di immigrazione incontrollata creato della sinistra non ha funzionato e ha creato anzi un clima di grande instabilità sociale, sarebbe stato ancora meglio se avesse detto chi ha compiuto questi atti, come il tentato furto in tabaccheria, ma con indubbia capacità è riuscita a non citare la nazionalità degli aggressori dei carabinieri. Sempre perché il problema non esiste per qualcuno”, continua il comunicato.

“Quando siamo entrati in Comune molti progetti erano in itinere, tra cui quello dell’installazione delle telecamere, nove per la precisione; il nostro compito è quello di concludere questi progetti, che spesso però si sono mostrati carenti e bisognosi di revisioni e accorgimenti, ma come presto potrà vedere, tutto sarà portato a termine, come del resto tutte i lavori che abbiamo iniziato. Qualunque annuncio fatto fino adesso è stato rispettato finquando la responsabilità è in capo al solo ente Comune. Purtroppo, come dovrebbe sapere, non tutto dipende direttamente dal Comune stesso, ma in molti casi le decisioni passano anche da altri organi. Per quanto riguarda la richiesta che i Carabinieri possano fare anche pattugliamenti a piedi, dopo che l’istanza è stata fatta al responsabile locale, abbiamo fatto la stessa richiesta al Prefetto e siamo certi che le nostre domande, per il bene della popolazione, saranno accolte. La Provincia ci ha già informati che a metà del mese di luglio inizierà la procedura per l’appalto dei lotti finanziati – termina il comunicato -. Crediamo che la lentezza appartenga invece a certa politica più vicina alla sua area politica, che in decenni di annunci non ha mai portato a casa nessun risultato su questo fronte e non a caso i cittadini hanno fatto altre scelte“.