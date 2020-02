La maggioranza replica all’opposizione: “Ecco perchè le mozioni sono state bocciate”

Con una nota, il gruppo consiliare “Per un Comune di tutti” risponde alle dichiarazioni della minoranza di Castel del Piano.

“Sfortunatamente notiamo come la minoranza riesca a distorcere in modo fazioso la realtà – si legge nel comunicato -. Mentre il suo operato si dilunga in sterili polemiche, ecco che il giorno del Consiglio comunale, mentre con la sua classica ampollosità discuteva le quattro mozioni che avevano portato in consiglio, il sindaco rispondeva che due di queste erano già state superate nei fatti, giorni addietro. Infatti, la questione del punto Enel, grazie anche alle amministrazioni di Arcidosso e Santa Fiora, era stata risolta scongiurando la chiusura del punto Enel, e anche della pubblicità del bonus facciate ne era già stata data pubblicazione nel sito istituzionale del Comune“.

“Pur capendo l’importanza dell’attenzione necessaria allo stato degli argini dei fiumi la mozione riguardante questo punto era irricevibile perché non di competenza comunale – spiega la maggioranza -. Il consigliere Pii si è dimenticato però di riferire come il sindaco sia in costante contatto con enti come il Consorzio di Bonifica e soprattutto dell’attività che l’amministrazione sta facendo con i vari consorzi delle strade vicinali per reperire fondi da destinare al miglioramento della viabilità rurale“.

“Per quanto riguarda la possibilità della diretta dei Consigli comunali – continua la nota –, crediamo che in un momento dove, mai come adesso, la distanza tra amministrazione e popolazione risulti azzerata, e la dimostrazione è data da un numero sempre consistente di presenze ai Consigli comunali, sarebbe un disincentivo a questa partecipazione fisica e non mediata tramite uno schermo. Concludiamo con una battuta: forse questa volta sarebbe stato veramente utile avere avuto una ripresa del Consiglio, perché dopo che il sindaco aveva riferito alcune importanti novità sull’ospedale, dove finalmente si vedono delle possibilità concrete di rilancio, lo stesso consigliere Pii diceva che il lavoro fatto era importante e quelle da lui sentite erano certamente buone notizie, peccato poi leggere sulla stampa dichiarazioni molto diverse“.