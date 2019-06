Ripascimento spiagge, Teglia: “Marras si informi meglio, cronoprogramma rispettato”

“Non è mia consuetudine apparire sulla stampa e tantomeno polemizzare, ma leggere dichiarazioni inesatte da parte di persone che dovrebbero sapere di che si parla è troppo“.

A dichiararlo è Luca Teglia, assessore del Comune di Orbetello, che replica al consigliere regionale Leonardo Marras in merito ai lavori di ripascimento delle spiagge.

“Aspettiamo con piacere la visita del presidente regionale Enrico Rossi che, per quello che è il mio pensiero, ha sempre dimostrato sensibilità alle problematiche del territorio e con il quale ci siamo sempre confrontati in maniera costruttiva nell’interesse comune – spiega Teglia -. Le polemiche orbetellane alle quali fa riferimento il consigliere regionale Leonardo Marras sono sollevate dal gruppo consiliare di sua rappresentanza (se la suonano e se la cantano?); per il resto, è stato illustrato un cronoprogramma agli operatori locali che tiene conto delle esigenze della stagione turistica che lo hanno condiviso; non capisco quindi cosa Marras debba concordare“.

“Per quanto riguarda il discorso economico, non accetto lezioni da chi sembra non conoscere bene di che cosa si stia parlando; invito il Consigliere regionale a documentarsi sugli aspetti finanziari degli interventi in atto leggendosi l’ordinanza del Commissario delegato n. 29 del 7 marzo scorso (modalità di attuazione degli interventi) ed in particolare gli articoli 13 e 17 dell’allegato B che, in sintesi, prevedono l’erogazione di acconti anticipati nonché la rendicontazione delle spese, regolarmente presentata, ma a tutto oggi senza esito non essendo stata ancora attivata la piattaforma telematica. Siccome siamo abituati a riconoscere il proprio avere a chi lavora, l’amministrazione comunale sta pagando con propri anticipi di cassa – continua Teglia -. Che il Comune di Orbetello sia più indietro di tutti gli altri è un’altra affermazione offensiva per chi lavora, negli uffici e sul campo; l’intervento in questione non è certo paragonabile agli altri lavori, peraltro tuttora in corso, sia per l’entità che per l’iter autorizzativo“.

“L’amministrazione comunale ha un filo diretto con gli uffici regionali, con i quali sono state condivise tutte le procedure – termina Teglia -. Per quanto riguarda il confronto, non lo ho mai negato a nessuno, tantomeno al consigliere regionale, che inviterei a reperire notizie da fonti più attendibili rispetto al suo gruppo politico locale”.