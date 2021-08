Tari, Aldi replica a Pianelli: “Attacco scomposto, ma sa benissimo di aver sbagliato”

“L’assessore Pianelli, presidente della Commissione consiliare, mi ha rivolto un attacco scomposto, ma sa benissimo come sono andate le cose”.

A dichiararlo è Luca Aldi, consigliere comunale del Pd di Orbetello.

“Nella Commissione consiliare del 27 luglio il sindaco lo aveva lasciato completamente solo, senza farlo affiancare dal dirigente ai tributi con il chiaro intento di non dare informazioni sulla Tari – spiega Aldi -. Di fronte alle mie rimostranze e in palese difficoltà, ha cercato di rintracciare il sindaco, che, dopo un quarto d’ora si è collegato al telefono senza saper rispondere alle mie domande e promettendo di farmi rispondere dagli uffici ed anche di fornirmi le tabelle complete della Tari. Passano due giorni e non arriva alcuna comunicazione. La sera del 29 su mia richiesta di spiegazioni Pianelli mi scrive che l’ufficio mi ha risposto sulla e-mail del Comune, alla quale nessun atto amministrativo mi è stato mai comunicato in 5 anni avendo sempre ricevuto le comunicazioni via Pec o alla e-mail comunicata all’inizio della consiliatura. Anche qui è evidente la volontà del Sindaco di non voler dare le informazioni richieste utilizzando una e-mail ‘morta’. In ogni caso mancavano le tabelle Tari complete che il sindaco ha tentato in tutti i modi di non consegnarmi, fino alla Pec inviato ieri mattina a lui e per conoscenza al Prefetto. A quel punto me le ha inviate per Whatsapp 15 minuti prima dell’inizio del Consiglio e senza la parte riguardante le cosiddette riduzioni”.

“Dispiace veramente per Pianelli che, nonostante rappresenti il primo partito del Comune, è stato, praticamente, inesistente sia in Consiglio che nell’attività amministrativa – termina Aldi – e ora finisce addirittura per fare il pretoriano del sindaco”.