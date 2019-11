Maltempo, la Lega: ““Perchè Marras parla solo ora? Vuole strumentalizzare l’emergenza”

“Se il consigliere Marras fosse intervenuto ieri ad emergenza in corso oggi avremmo potuto anche riconoscergli doti di preveggenza, ma farlo ad emergenza conclusa è la classica opera di strumentalizzazione di chi, dopo, sa solo affermare ‘io lo avevo detto’!”.

Il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi replica al capogruppo del Pd in consiglio regionale Leonardo Marras, che ha criticato l’amministrazione comunale ed il sindaco Vivarelli Colonna sulle misure messe in campo per prevenire i rischi di una possibile esondazione dell’Ombrone.

“Crediamo – sostiene Ulmi – che un sindaco debba rispettare delle norme e, di fronte ad un’allerta rossa, ci siano pochi margini di discrezionalità rispetto, magari, ad un’allerta arancione, anche, ad esempio, nella decisione di chiudere le scuole. Però riteniamo che, di fronte a situazioni di allerta che coinvolgono il nostro territorio, sia sempre bene imparare dal passato e prevenire”.

Ulmi critica Marras sulla tempistica delle sue affermazioni. “Non capisco perché ieri – sostiene il segretario -, con l’Ombrone che si stava ingrossando e con le notizie che giungevano dal senese, Marras di fronte alle misure prese dal sindaco sia rimasto in silenzio. La sua esperienza e la sua, da lui dichiarata, competenza lo avrebbero dovuto portare ieri a rassicurare tutti, nel momento in cui la città temeva il peggio, così come, ci tengo a sottolinearlo, ha fatto pubblicamente solo, pur non sottovalutando i rischi della situazione, il meteorologo Roberto Madrigali. Invece Marras si è guardato bene dall’intervenire, salvo farlo oggi ad emergenza passata e, per fortuna, grazie anche all’azione messa in campo dall’amministrazione e dalla protezione civile tutto è andato per il meglio. Se lo avesse fatto ieri oggi saremmo tutti qui a riconoscergli le sue doti di anticipare gli eventi, adesso invece quello che gli possiamo dire è che la sua è pura retorica volta alla strumentalizzazione di ciò che, per fortuna, non è accaduto”.

Ulmi pone una domanda al consigliere regionale. “Ho letto le cifre degli investimenti citati da Marras fatti con fondi regionali e proprio per questo – domanda il segretario – mi chiedo perché ieri il Presidente Rossi, che di emergenze e di investimenti su questo fronte ritengo che ne sappia molto più del capogruppo Pd, ha riconosciuto la criticità ed i rischi che ne potevano derivare? Forse nel centrosinistra farebbero bene a chiarirsi prima le idee, anziché lasciarsi andare a commenti che hanno poco senso, se non innescare una polemica gratuita e pretestuosa”.

Le ultime parole Ulmi le spende per gli assessori della Lega. “Ringrazio i nostri assessori Riccardo Megale e Giacomo Cerboni – conclude il segretario – per la loro presenza costante al servizio dei cittadini per tutta la giornata di domenica, fino al cessato allarme. Credo che la buona politica si debba fare per la gente, ma soprattutto tra la gente. Quella stessa che ieri ha avuto paura e verso cui Marras, probabilmente, oggi con le sue affermazioni non ha mostrato molto rispetto”.