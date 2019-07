La Giunta replica al centrodestra: “Comune legittimato ad operare e lo fa tutti i giorni da due mesi”

“Curioso, quasi grottesco, che una parte del centrodestra accusi la maggioranza di immobilismo, quando sono invece evidenti gli atti che il sindaco e la giunta hanno approvato da quando si sono insediati”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco Andrea Benini e la Giunta del Comune di Follonica.

“Forse i partiti a sostegno della candidatura di Massimo Di Giacinto sono stati fino ad oggi troppo occupati a battibeccare fra di loro per trovare una quadra intorno alla scelta sul fare o meno il ricorso per accorgersi di quanto il sindaco Benini e la sua giunta stessero facendo, quindi: bentornati nella realtà – continua la nota -. Mentre eravate completamente assorbiti dal ricorso, la giunta ha affrontato la questione depuratore, mettendo il gestore Acquedotto del Fiora nella condizione di non poter più ignorare quanto stesse accadendo a Follonica e ottenendo interventi immediati che hanno portato ad un abbattimento tangibile delle emissioni odorigene e ad una forte accelerazione nella progettazione del nuovo impianto di depurazione. Oltre al forte impegno a tutela dei cittadini che hanno dovuto subire i miasmi del depuratore, la giunta ha licenziato molte decine di provvedimenti in queste settimane per lo svolgimento di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento e aderito a progetti di medio lungo termine“.

“È di pochi giorni fa la pubblicazione del bando per lo sdoppiamento delle fogne in Salciaina; il sistema fognario misto è, infatti, una delle concause di allagamenti e maleodoranze nei quartieri di Salciaina e Cassarello e l’amministrazione Benini è stata la prima ad investire nella divisione fra fogne chiare e fogne scure – prosegue il comunicato -. Durante questi primi giorni di mandato, inoltre, sono stati previsti aumenti per: interventi per la manutenzione delle strade (che contrariamente a quanto sostenuto da alcuni candidati alle amministrative non si fa solo in prossimità delle elezioni) fino a portare l’investimento previsto a 400.000 euro, manutenzione degli edifici scolastici (200.000 euro in più) ed efficientemento energetico. Tramite i fondi stanziati dal Decreto Crescita, sarà possibile completare la sostituzione di tutti gli infissi delle scuole Buozzi e Cavour migliorando la vivibilità e la sostenibilità dell’edificio“.

“Questa è solo una brevissima lista di alcuni degli atti già deliberati, o in procinto di deliberazione, ma il lavoro di una giunta non si esaurisce certamente durante le riunioni deliberative: sono proseguiti gli incontri con il Demanio per l’apertura del commissariato di polizia, quelli con i Comuni dell’ambito turistico per concordare comuni strumenti di promozione del territorio, quelli all’Ato rifiuti e in ogni altra sede nella quale il Comune sia stato chiamato – termina la nota -. Insomma: se la compagine a sostegno di Di Giacinto, a trazione leghista, pensa di far ripartire una nuova campagna elettorale, magari preparando il terreno per le regionali del 2020, non ci troverà disponibili. Non alzeremo i toni, non cercheremo la polemica; lavoreremo nell’interesse della città che ci ha scelti il 26 maggio per governarla con massimo rispetto dell’istituzione e dei cittadini che ci onoriamo di rappresentare”.