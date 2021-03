Urbanistica, Fratelli d’Italia: “La città è rinata con Rossi, Pd pugile suonato che spara colpi a caso”

“Che il Pd grossetano sia allo sbando lo si capisce da tante cose. Una su tutte, è stata quella di una opposizione che non ci risulta pervenuta per 5 anni, fatta di attacchi senza senso contro l’assessore all’urbanistica e allo sport e contro il sindaco, sintomo di ignoranza amministrativa o di assenza di progetti per la città. Anche per questo tutto il Pd grossetano dimostra di essere inadeguato, come se fosse un pugile suonato che spara colpi a casaccio, perché ormai ha gli occhi già chiusi per via dei colpi subiti”.

A dichiararlo sono il capogruppo in consiglio comunale e responsabile provinciale di Fratelli d’Italia, Bruno Ceccherini, e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Andrea Guidoni e Francesca Pepi, dopo le affermazioni apparse sulla stampa da parte del Pd grossetano.

“Non leggono neppure le carte che vengono prodotte in commissione – commenta Bruno Ceccherini –, figuriamoci se sono attrezzati per fare ragionamenti compiuti sull’urbanistica e sulle prospettive della città. Talvolta, forse sarebbe meglio tacere che fare davvero figuracce di queste proporzioni, palesando una disarmante incompetenza. Ma ormai lo sappiamo. Erano inetti quando governavano la città e inetti sono rimasti adesso che fanno opposizione. Ma andiamo per ordine. Accade che ieri, lunedì primo marzo, in quarta commissione consiliare, con un atto proprio dell’assessore Fabrizio Rossi, che tanto viene accusato dal Pd, viene implementato il pacchetto di case popolari al Peep Stiacciole. Il Pd accusa che non ci sono case popolari in città (patetica falsità, basta studiare le carte) sotto il naso della quarta commissione, quando il solito assessore tirato in ballo ne consentiva la realizzazione di un’altra decina e oltre. Su via dei Barberi addirittura rasentano il ridicolo quelli del Pd: le Coop a loro vicine falliscono, lasciando alla città un’area devastata”.

“Ma con che coraggio – tuona Ceccherini – se la prendono con l’amministrazione comunale, che con i suoi assessori, Rossi, Megale e Ginanneschi sta cercando di far uscire dalla palude quell’area, attraverso il bando nazionale per la qualità dell’abitare che, se condiviso e finanziato, risolverebbe il problema in tutta l’area e non di un solo lotto come avrebbero voluto loro? Con l’assessore Rossi e con il sindaco Vivarelli Colonna, i soldi sono stati investiti, e non perduti, e investiti bene, per la socialità al Peep delle Stiacciole: con loro solo un’area degradata e infestata, grazie anche alle scellerate politiche sull’immigrazione del Pd. Dalla farsa alle comiche è un lampo. Analizziamo la questione Peep Pizzetti: governavano loro nel 2013, quando è sorto un pasticcio da milioni di euro, poi hanno scaricato il costo sugli ignari cittadini già nel 2015, prima dell’avvento di Vivarelli Colonna alla guida della città. E oggi vorrebbero scaricare le colpe sul centrodestra, che purtroppo ha dovuto gestire i loro obbrobri amministrativi? Davvero, direbbe il poeta Leopardi: ‘Non so se il riso o la pietà prevale’“.

“Si da il caso – continua Ceccherini – che è merito del nostro assessore Fabrizio Rossi e del sindaco se l’edilizia è ripartita. I migliori numeri degli ultimi 10 anni sono quelli del 2019, non quelli del 2013 o del 2015, quando al governo della città c’era il Pd. Un comparto in crisi, quello dell’edilizia, che sta risalendo la china grazie alle cure del nostro assessore. Credo che il suo assessorato ha portato in consiglio, in meno di 5 anni, oltre 130 delibere e tutti di grande spessore e di grande qualità, nelle quali, si badi bene, c’è sempre stato spazio per l’edilizia residenziale sociale e investimenti produttivi, che frutteranno alle casse comunali milioni di euro, che poi saranno riversati in opere pubbliche. Dal Pd solo invettive e quindi zero idee. Attualmente è già partita la revisione degli strumenti urbanistici che la sinistra aveva partorito, ma che non aveva trovato attuazione per oltre il 50%. Un fallimento nella pianificazione evidente. Altro che aree Peep che non ci sono più, imparate ad amministrare da questo assessore e da questa giunta“.

“Ammettete di essere stati un disastro per la nostra città, che per fortuna sta cambiando marcia. Non possiamo neppure dirvi di essere sportivi, l’ultima volta che ve ne siete occupati avete portato a Grosseto la sciagura italo-americana chiamata Pincione. Il nostro assessore allo sport, al contrario e con forze locali, ha contribuito invece a far rinascere anche il calcio, oggi di nuovo nei professionisti. Per fortuna che Grosseto sta cambiando davvero marcia“, conclude Bruno Ceccherini.