Sanità, la Asl replica al sindaco: “Al lavoro per aumentare l’offerta sul territorio”

In merito alle dichiarazioni del sindaco di Scansano Maria Bice Ginesi e pubblicate sugli organi di stampa, il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, replica.

“Comprendo la preoccupazione della prima cittadina – spiega D’Urso –, ma l’Rsa per le sue caratteristiche strutturali e di sicurezza non può ospitare più di 25 ospiti. Di questa circostanza il sindaco è stato adeguatamente informato. Confermiamo invece l’operatività degli ambulatori per le attività infermieristiche e le attività domiciliari. Inoltre, dal primo febbraio è assicurata la presenza del pediatra ed la direttrice di zona Tania Barbi sta lavorando per aumentare ulteriormente l’offerta specialistica”.