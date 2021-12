Nuovi incarichi del personale, la Asl replica ai sindacati: “Accuse false, iter effettuato regolarmente”

“In riferimento alla nota pervenuta alla direzione in data 9 dicembre, in base alla quale le segreterie di Cgil, Cisl e Uil ritengono che l’Azienda Usl Toscana sud est avrebbe prestato scarsa attenzione alle relazioni sindacali e non avrebbe proceduto ad un confronto adeguato sui nuovi incarichi del comparto, spiace rilevare come quanto dichiarato non corrisponda al vero, in quanto tutti i passaggi previsti dal Ccnl sono stati regolarmente effettuati; nel mese di luglio per quanto riguarda i criteri di conferimento, revoca e graduazione degli incarichi e nel mese di novembre relativamente agli elenchi definitivi dei nuovi repertori organizzativi“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la direzione della Asl Toscana Sud Est.

“In aggiunta, su specifica richiesta della parte sindacale, sono stati inviati anche gli stessi elenchi con un maggior grado di dettaglio relativo alle pesature dei singoli incarichi – termina la nota -. Tutto ciò conferma la volontà di questa direzione di garantire una condivisione con le organizzazioni sindacali, su queste tematiche, che va ben oltre le specifiche previsioni contrattuali“.