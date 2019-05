Verso le amministrative, Biondi replica a Bragaglia: “Non accetto critiche da chi non conosce il territorio”

A Civitella Paganico la lista “Progetto Comune”, capeggiata dal sindaco uscente Alessandra Biondi, chiude la campagna elettorale con due incontri, il primo dei quali si è svolto ieri sera a Paganico in una sala gremita di cittadini che hanno dimostrato grande interesse, partecipando anche a due iniziative precedenti organizzate dalla stessa lista sempre a Paganico durante questa campagna elettorale.

Nell’occasione la candidata a sindaco Alessandra Biondi ha risposto ad alcune affermazioni fatte dal candidato a sindaco per il centrodestra, Alessandro Bragaglia, ribattendo punto per punto: “Siamo una vera lista civica – commenta Biondi – ed è l’ora di farla finita di utilizzare falsi pretesti per ottenere consensi tra la gente. La nostra lista rispecchia le diverse sensibilità politiche dei candidati accomunati da un’unica idea di fondo: l’amore per il Comune e per il territorio in cui viviamo giornalmente e di cui conosciamo criticità e problemi. Sono cinque anni che stiamo a contatto con le persone e le problematiche del territorio e proprio per il rispetto verso i cittadini non abbiamo problemi a dire quello che abbiamo fatto e quello che è in corso; questa per noi è la buona politica. Alessandro Bragaglia, non conoscendo il territorio e non avendo la minima idea di quello che c’è da fare o che è stato fatto, anziché parlare del suo programma, che di fatto non c’è, ha letto il nostro permettendosi di estrapolare una frase da 20 pagine. Un programma che è la seconda parte di un progetto ambizioso e articolato che abbiamo iniziato cinque anni fa con il primo mandato e che stiamo portando avanti con soddisfazione e con la condivisione dei cittadini”.

“Il nostro programma – conclude Alessandra Biondi – punta sulla sicurezza, sulla tutela dell’ambiente, sullo sviluppo turistico e la crescita del territorio; è un programma che non vuole lasciare indietro nessuno e che guarda a tutte le frazioni, individuando per ciascuna le priorità”.

Questa sera, alle 18.30, i candidati di “Progetto Comune” saranno a Casale di Pari per un saluto alla cittadinanza e poi alle 21.00 ci sarà la chiusura della campagna elettorale a Civitella Marittima.