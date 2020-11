Monte Amiata, Nannetti: “Al via la stagione invernale, firmato accordo con società impianti”

“Sul Monte Amiata è caduta la prima neve, a ricordarci che la stagione invernale è alle porte“. A dichiararlo è Renzo Nannetti, consigliere comunale di Castel del Piano con delega al turismo.

“In questo difficile momento dobbiamo affrontare la nostra battaglia, con l’energia e la volontà di fare che ci contraddistinguono – spiega Nannetti -. A proposito di neve, nelle scorse settimane, i comuni di Castel del Piano, Seggiano ed Abbadia San Salvatore, con le società che gestiscono gli impianti di risalita verso la nostra vetta, Isa S.r.l. ed Ais S.r.l., si sono impegnati per firmare un protocollo d’intesa, che sancisce regole basilari di comportamento per il ripristino della stazione sciistica del Monte Amiata. I medesimi attori hanno stilato un accordo unitario sulla tariffazione per gli abbonamenti e tutto ciò che concerne gli orari di apertura degli impianti di risalita, la battitura delle piste ed il loro ripristino, il primo soccorso agli utenti, il mantenimento dei campi scuola, resi attivi e funzionanti sempre, nei due versanti della montagna, anche con innevamento artificiale. Il protocollo d’intesa prevede una gestione unitaria che avvantaggi sia gli operatori economici, che l’utenza e giovi all’immagine della montagna intera“.

“Si richiedono, logicamente, risorse necessarie per affiancare gli sforzi economici delle due società, anche per superare il particolare momento di criticità, per la nefasta influenza del Covid-19, che limiterà senz’altro il comparto produttivo invernale in toto, ma non possiamo negare che, anche se la parte alta della montagna è in sofferenza, per le negative stagioni invernali e a causa delle variazioni climatiche, la risorsa economica bianca, rappresentata dalla neve, risulta ancora necessaria ed insostituibile per il pareggio di esercizio di tutte le aziende operanti nel turismo invernale dell’Amiata, nonostante le risorse del progetto ‘Non solo neve’ – continua Nannetti -. ‘Sistema neve Amiata’ è il nome del protocollo di gestione unitaria invernale per il Monte Amiata per il 2020/21, che mira a soddisfare le richieste di tutti coloro che come utenti o operatori godono e soffrono di questa economia e di questo sport e non solo, perchè si cerca pure di reinventarsi ed organizzarsi in base al momento ed al contesto particolare in cui stiamo vivendo”.

E’ a tale proposito che, come consigliere al turismo, voglio pensare in positivo e credere nello sviluppo dell’Amiata, per questo settore, anche come ripartenza, grazie a tutto quello che dal punto di vista paesaggistico, climatico, ambientale, culinario, la nostra montagna ci offre – sottolinea Nannetti -. E voglio farlo anche con le parole del direttore della scuola di sci Amiata Ovest, Roberto Fabiani, che qui riporto testualmente: ‘Ci sono alcune incognite, ma anche alcune certezze, perchè la nostra montagna è avvantaggiata rispetto ad altri comprensori sciistici, perchè gli impianti di risalita scoperti potrebbero risultare più facilmente accessibili, per rispettare il distanziamento sociale e, sia le prenotazioni delle lezioni che la biglietteria, si prevede che si potranno svolgere on line, per eliminare file e contatti fisici, nonostante l’uso corretto della mascherina….’. Il tutto appartenente ad una stazione sciistica invernale di tutto rispetto“.

“Come amministrazione comunale, attraverso l’ufficio turistico, rimarremo a disposizione di tutti coloro che avranno bisogno, per qualsiasi informazione; inoltre, secondo le normative, se ci consentiranno di organizzare manifestazioni, eventi, passeggiate, itinerari per riscoprire e godere delle bellezze del nostro territorio anche nella stagione invernale, come ciaspolate con guide, lo faremo senz’altro. Durante il periodo natalizio il paese e le frazioni si illumineranno ancora e sempre di più, per vivere in un clima sereno, di pace e serenità per tutti – termina Nannetti -. Non mancheranno sorprese, anche se sia i mercatini di Natale che il presepe vivente, senza dubbio, non potranno essere svolti e ce ne dispiace. Auguriamoci il meglio“.