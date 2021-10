“Religiosi e religiose resistenti”: conferenza per il centenario della nascita di Norma Parenti

Proseguono a Massa Marittima le celebrazioni per il centenario della nascita di Norma Parenti con la conferenza dal titolo “Religiosi e religiose resistenti“, in programma martedì 5 ottobre, alle 16.30, nella ex sala consiliare in via Norma Parenti.

Interverrà Gianpiero Caglianone, dell’Accademia degli Intronati di Siena, con letture sceniche dell’associazione Liber Pater. Ingresso libero.

“La conferenza – spiega Gianpiero Caglianone – partirà da un excursus storico sulla questione romana e i successivi sviluppi attraverso lo Stato liberale e lo Stato fascista. Dopodiché parleremo della guerra patriottica, come l’ha chiamata lo storico italiano Claudio Pavone, e della guerra civile, sempre secondo la definizione di Pavone, fino ad arrivare ad un confronto tra personaggi religiosi di Massa Marittima favorevoli e contrari al Fascismo. Porteremo l’esempio di Monsignor Vincenzo Paoli, che era intimamente convinto della bontà dello Stato fascista e quello di don Ugo Salti, che invece si opponeva al regime. Don Ugo Salti fu membro del Cnl locale, medaglia d’argento e venne arrestato dai Nazifascisti“.

Gli eventi del centenario della nascita di Norma Parenti sono promossi dall’Anpi di Massa Marittima, sezione “Martiri della Niccioleta” e dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con Anpi provinciale, Isgrec, il Comune di Suvereto, Cgil-Spi, Unicoop Tirreno, Società dei terzieri massetani e la Torre Massetana.

I prossimi appuntamenti: giovedì 7 ottobre, alle 21, nella ex sala consiliare, in via Norma Parenti, musica dal vivo con Desodasister. Martedì 12 ottobre, alle 16.30, nell’ex sala consiliare, in via Norma Parenti, si terrà la conferenza “Donne nella Resistenza toscana e grossetana”, a cura di Patrizia Scapin.

Informazioni e prenotazione delle iniziative in programma: cell. 320.0774402; 329.2637679; 320.0509585.