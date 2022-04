“Regoliamo insieme l’azzardo”: aperte iscrizioni per il laboratorio finale del progetto

Ancora posti disponibili per il laboratorio che chiuderà giovedì 21 aprile il percorso partecipativo “Regoliamo insieme l’azzardo“, organizzato dal Coeso Società della salute Grosseto.

L’evento – culmine di un percorso che ha visto la realizzazione di laboratori, incontri formativi, focus group e interviste – si terrà in modalità online dalle 15 alle 18 e per partecipare occorre registrarsi tramite il link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/654271. Il laboratorio finale rappresenterà anche l’occasione per restituire alla cittadinanza gli esiti dell’intero progetto.

Oltre che tramite l’apposito link, è possibile registrarsi al laboratorio partecipativo online scrivendo a simurg@simurgricerche.it oppure a m.marcucci@coesoareagr.it o ancora t.monachino@coesoareagr.it.

Per visionare gli eventi sin qui realizzati e scaricare i materiali prodotti dal progetto “Regoliamo insieme l’azzardo”, si può fare riferimento alla pagina web del progetto: https://partecipa.toscana.it/web/regoliamo-insieme-l-azzardo-2