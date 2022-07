Agricoltura: funghi spontanei, nuove regole per raccolta e pagamento

In commissione Sviluppo economico e rurale della Regione Toscana, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd) è stata approvata all’unanimità la proposta di iniziativa consiliare, primo firmatario Mario Puppa (Pd), che prevede nuove regole per la raccolta dei funghi epigei spontanei e per le autorizzazioni.

“Si tratta di un chiarimento rispetto alla legge regionale 16 del 1999 che disciplina la raccolta a pagamento dei funghi – ha spiegato Puppa -. Si chiarisce che la raccolta a pagamento in fondi pubblici o privati che non attengono al demanio regionale, può essere realizzata anche da associazioni senza scopo di lucro che abbiano disponibilità di fondi e che utilizzino i proventi per reinvestirli in attività di promozione e sviluppo del proprio territorio”.

Inoltre, si stabilisce che l’autorizzazione non sia più rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, ma direttamente dalla Regione.

Ricordiamo che la raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali è permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta dei funghi stessi. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti.