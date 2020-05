Il mercato settimanale torna al completo: presenti tutti i banchi, ecco le regole da rispettare

Dopo lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio Covid-19 e la limitazione del mercato settimanale del venerdì alle sole attività legate ai generi alimentari, da domani a Follonica ci sarà di nuovo la presenza di tutti i banchi, ma con regole da rispettare.

“Dopo sopralluoghi da parte del personale della Polizia Municipale e della Protezione Civile comunale – dichiara il Commissario prefettizio Alessandro Tortorella –, sono state definite le condizioni operative per il rispetto delle misure anti-contagio, nonché è stato pianificato un contingentamento dell’area individuando i punti di accesso e di uscita dall’area del mercato settimanale. Tra l’altro, i posti assegnati a ciascun operatore nel posteggio risultano già adeguatamente distanziati e pertanto non è stata rilevata la necessità di traslare o spostare i banchi in altre zone. Consiglio attenzione, ma Follonica riparte“.

Queste sono le regole da rispettare: