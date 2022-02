Come sono regolamentate le criptovalute nelle diverse parti del mondo?

La valuta digitale è un concetto relativamente recente e le banche centrali di tutto il mondo sono ancora alle prese con le sue conseguenze. Blockchain, bitcoin e altre tecnologie fintech stanno dimostrando che non solo possono aumentare lo status quo, ma anche far avanzare l’idea delle valute digitali, rendendole un valido sostituto del denaro fiat. I governi di tutto il mondo si trovano in una situazione scomoda a causa di tutto questo.

Da un lato, emanare una legislazione che promuova l’uso nel tentativo di tagliare la tecnologia finanziaria potrebbe essere un enorme impulso alla produttività dell’economia. D’altra parte, dare a queste persone troppa indipendenza potrebbe mettere a repentaglio la valuta cartacea del Paese. Poiché deve ancora essere raggiunto un equilibrio, i principali Governi hanno risposto all’implementazione del bitcoin (e di altre tecnologie blockchain) nei loro Governi nativi in ​​vari modi. È stato espresso un ampio spettro di emozioni, dalla paura alla completa accettazione. Una cosa su cui sono tutti d’accordo è che questa non è una scelta da intraprendere casualmente.

Con il costo complessivo del capitale di mercato della criptovaluta che sale a centinaia di migliaia di dollari, i Governi di tutto il mondo hanno dichiarato quasi inequivocabilmente di essere aperti a consentire questa nuova innovazione. Con alcune deviazioni, la loro politica predominante è stata quella di guardare dalla periferia e aspettare in silenzio. Anche solo le più grandi istituzioni commerciali sono incerte, ma la maggior parte di coloro che hanno agito lo hanno fatto in un approccio costruttivo e delicato. A prescindere, tale autorità decentralizzata offre ai politici una piccola gamma di opzioni.

Regolamento negli Stati Uniti

06 Sorprendentemente, i politici hanno in gran parte scelto di ignorare la tendenza in crescita, permettendole di continuare senza sfarzi e circostanze. Infatti, non ci sono problemi a fare trading di criptovalute con Bitcoin Superstar, piattaforma regolamentata che permette di iniziare con un investimento minimo di 250$.

Il Governo centroamericano non ha ancora affermato il diritto esclusivo di controllare la criptovaluta, consentendo ai singoli Paesi di decidere se la propria gente debba partecipare.

Gli unici commenti specifici fatti dalle autorità federali sui migliori scambi di criptovalute riguardano il modo in cui gli individui dichiarano il loro reddito (dividendi in contanti all’Irs) e come vengono tassati (come proprietà). Presto, gli investitori al dettaglio statunitensi potranno acquistare bitcoin tramite società di investimento istituzionali negli Stati Uniti, esponendo l’intero globo a ulteriore attenzione e opportunità di mercato.

Tasso di accettazione dell’Asia

I Paesi di rappresentanza equa dell’Asia stanno prendendo posizioni su bitcoin e criptovalute che vanno da prudenti a apertamente ostili. Il Giappone è probabilmente la nazione più favorevole alla criptovaluta, avendo raggiunto questo obiettivo accettando bitcoin come “metodo di scambio legale”, piuttosto che come valuta convenzionale. Di conseguenza, le banche non sono in grado di vendere bitcoin ai propri clienti, ma non è illegale tenere bitcoin, lasciando che il mercato sia alimentato esclusivamente da imprenditori di tecnologia finanziaria. Molte aziende hanno integrato bitcoin come pagamento nelle loro operazioni e il trading di derivati ​​è stato sviluppato insieme ad altri tipi di accettazione.

Altri paesi asiatici non possono vantare un tale successo e diffidano dell’arrivo della criptovaluta. L’utilizzo o la vendita di valuta virtuale è estremamente illegale nei Paesi asiatici, con sanzioni severe. Anche la nazione più potente dell’Asia, la Cina, ha avuto un rapporto difficile con la criptovaluta. La Cina ha beneficiato della mancanza di qualsiasi legislazione essendo un’entusiasta sostenitrice nel mondo delle criptovalute, in particolare nelle valute virtuali e nell’estrazione mineraria, ma questa tendenza si è invertita alla fine dell’anno. La Cina ha posto improvvise restrizioni al commercio di bitcoin e altro ancora, temendo la quantità di capitale che lascia il Paese attraverso bitcoin, e i sostenitori nel Paese sono ancora alle prese con le ripercussioni.

L’Europa sta considerando le criptovalute come una valuta reale?

Il mercato delle criptovalute in Europa è più complicato. A differenza degli Stati Uniti, l’Europa è emersa dalla crisi finanziaria globale del 2008 più concentrata che mai, emanando rapidamente leggi e stabilendo autorità di regolamentazione per guidare la nascente industria finanziaria nel suo viaggio in salita.

Negli ultimi tempi, fintech è diventato sinonimo di “blockchain” e, fortunatamente, sono già in vigore una serie di leggi per promuovere la crescita. Blockchain è quasi la ragione dell’esistenza di nuove normative che richiedono visibilità dei dettagli e delle relative transazioni tra economia e infrastrutture all’interno della zona euro di 19 Paesi, ed è rapidamente diventata la più importante nuova industria di avvio del continente. Le banche centrali al di fuori dell’Unione monetaria hanno seguito l’esempio, riconoscendo l’enorme potenziale di attuazione iniziale per i rispettivi Paesi.