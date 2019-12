Notte di San Silvestro: ecco le regole del Comune da rispettare per la sicurezza

Per la notte di San Silvestro, il Comune di Grosseto ha previsto una serie di regole da rispettare, ai fini della sicurezza, in materia di somministrazione di alcolici e utilizzo di botti e petardi.

L’ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto e detenzione di bevande in contenitori di vetro e metallo dalle 22 del 31 dicembre alle 2 del 1° gennaio. Il divieto concerne i titolari e i gestori dei locali in piazza Dante, in piazza Duomo e nelle vie di accesso alla stessa. Si vieta, inoltre, l’utilizzo di contenitori per bevande, in vetro e/o metallo in piazza Dante e piazza Duomo dalle 21 del 31 dicembre al termine dello spettacolo. A questo secondo punto, fa eccezione il personale dell’organizzazione per il tradizionale “brindisi” augurale di mezzanotte, da farsi utilizzando la bottiglia, ma comunque con bicchieri di plastica. Per i trasgressori, sono previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro.

Sulla questione dei botti, invece, non è prevista alcuna particolare ordinanza comunale, ma l’amministrazione fa appello al rispetto del regolamento di Polizia urbana, oltre che al buon senso di cittadini. Laddove crea disturbo o danni a persone e animali, lo scoppio di petardi è vietato e sanzionato. La Polizia municipale ha il compito di vigilare al fine di garantire il rispetto delle regole. Il Comune raccomanda, inoltre, di acquistare esclusivamente da rivenditori autorizzati i prodotti pirotecnici, verificando che questi ultimi siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e dell’etichettatura recante i limiti di età e le altre condizioni di vendita, le istruzioni per l’uso, la distanza minima di sicurezza. Si consiglia, infine, di non affidare a minori – o di fare in modo che siano accompagnati da adulti – tutti i prodotti pirotecnici che richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino un minimo livello di pericolo.

“La sicurezza è fondamentale – spiega il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, il decoro urbano deve essere tutelato, oltre che tutelare noi stessi e chi ci sta accanto. È importante rispettare gli altri, i bambini, gli anziani e gli animali e quindi rispettare le regole. L’invito a tutti i cittadini grossetani è di agire con buon senso ed evitare azioni pericolose o che possono creare disagio, facendo anche attenzione alle zone affollate o dove ci sono animali. Con questi presupposti, colgo l’occasione per invitare la cittadinanza a prendere parte al Capodanno in piazza, augurando a tutti un buon anno nuovo“.