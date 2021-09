Titoli di viaggio bus: le regole da osservare nella fase di passaggio tra Tiemme e Autolinee Toscane

Dal 1° novembre 2021 Autolinee Toscane subentrerà nella gestione del trasporto pubblico locale su gomma dell’intero territorio della regione Toscana.

In merito alle regole per l’utilizzo dei titoli di viaggio nel periodo transitorio, Tiemme desidera illustrare ai propri clienti tutte le modalità previste, così da evitare possibili disagi.

A partire dal prossimo 20 ottobre saranno disponibili presso le biglietterie Tiemme anche dei punti vendita di Autolinee Toscane, dove sarà possibile acquistare titoli mensili e plurimensili validi a partire dal primo novembre 2021.

Gli abbonamenti plurimensili acquistati in data antecedente il 20 ottobre (trimestrali, 10 mesi studenti ed annuali), ma ancora validi al primo novembre continueranno ad essere validi, fino alla scadenza prevista dal titolo di viaggio.

I biglietti e i carnet emessi da Siena Mobilità, Etruria Mobilità e Tiemme cesseranno la loro validità al 31 ottobre 2021. Pertanto i biglietti e i carnet degli attuali gestori non saranno più validi a partire dal primo novembre 2021. Questi titoli potranno essere convertiti nelle biglietterie di Autolinee Toscane con titoli di viaggio di Autolinee Toscane fino al 31 gennaio 2022.

Gli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico dopo il primo novembre e risulteranno dalle verifiche in possesso di titoli di viaggio di Tiemme, saranno passibili di sanzione amministrativa. Se ne raccomanda quindi l’utilizzo entro il 31 ottobre 2021.

Fanno eccezione i seguenti titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti di Tft Trasporti Ferroviari Toscana e i titoli integrati, ovvero Pegasino (integrato Bus più Treno TFT); Pegaso con Partita Iva Tft (integrato Bus, Treno Tft e Trenitalia) e titoli Tiemme della linea Castelnuovo-Castelfiorentino e Pegaso associato. Questi titoli saranno venduti anche successivamente alla data di subentro e manterranno inalterata la loro validità.

In questa fase l’azienda invita tutti i clienti ad acquistare titoli di viaggio strettamente necessari e utilizzare, dove possibile, entro il 31 ottobre prossimo tutti i biglietti singoli e i carnet in possesso. Questo permetterà ai passeggeri di non incorrere in disagi in vista delle operazioni di passaggio tra Tiemme ed Autolinee Toscane.

L’azienda ribadisce che, dal 20 ottobre, gli operatori di biglietteria saranno a disposizione per iniziare le operazioni di conversione con i nuovi biglietti urbani di Autolinee Toscane.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.tiemmespa.it.