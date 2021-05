Garante per la disabilità: il Consiglio comunale approva all’unanimità il regolamento

E’ stato approvato nel corso del Consiglio comunale di oggi – lunedì 31 maggio – il regolamento del Garante per la disabilità, che sarà presto nominato dal sindaco di Grosseto allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali, al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale e il miglioramento dell’autonomia personale.

Il regolamento contiene le modalità di individuazione del Garante, le sue funzioni, così come i poteri con le relative modalità di esercizio.

“Il Garante – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Mirella Milli – opererà già dalla prossima legislatura, poiché le basi sono state ormai gettate, a titolo volontario e sarà scelto nell’ambito di una serie di nominativi pervenuti attraverso candidatura spontanea o proposti da associazioni ed enti rappresentativi degli interessi dei disabili che operano sul territorio comunale“.

La nuova figura collaborerà con gli organi e gli uffici del Comune e farà parte della Consulta della disabilità, già esistente. Si occuperà di ascolto, informazione e orientamento e tutela delle persone con disabilità. Tra gli altri compiti ha quello di promuovere i diritti e diffondere una cultura inclusiva, svolgere attività di verifica e controllo, può essere inoltre consultato dalla Protezione civile per le materie di competenza e dare un contributo per i temi inerenti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Alla fine dell’anno o del proprio mandato – concludono il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Milli –, il Garante redigerà inoltre una relazione che sarà utile sia all’amministrazione comunale sia alla cittadinanza per fini informativi e per far conoscere le attività dell’Ente”.