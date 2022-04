Contratti: il Consiglio comunale approva il nuovo regolamento per la disciplina

Un atto di fondamentale importanza che avrà concrete e positive ripercussioni soprattutto sul mondo delle imprese. Nel corso della sua ultima seduta, il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’attività contrattuale del Comune nell’ambito delle procedure di tipo sia pubblicistico sia privatistico.

“Semplificazione delle procedure, digitalizzazione, risparmio. Con il nuovo regolamento – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore delegato Luca Agresti – diamo una risposta concreta in termini di efficacia e funzionalità del rapporto dell’ente con cittadini e imprese. Non solo riorganizzazione interna, dunque, ma anche ottimizzazione di processi che prima richiedevano tempi più lunghi e spese più pesanti. Un impatto positivo e tangibile, quello del nuovo regolamento, che deriverà prima di tutto dal sensibile snellimento dei procedimenti di stipulazione dei contratti pubblici, che avverranno tramite scambi informatizzati di lettere e comunicazioni e quindi con maggiore tempestività rispetto al passato”.

“Inoltre – proseguono Vivarelli Colonna e Agresti –, si andrà a generare un concreto risparmio anche dal punto di vista economico per le imprese, che vedranno sensibilmente abbattuti i costi relativi al pagamento dei diritti di segreteria in tema di contratti pubblici. Grazie a questo fondamentale passo in avanti, proseguiamo con determinazione il percorso di efficientamento già avviato, che, grazie all’impegno del segretario generale Luca Canessa e di tutti gli uffici, sta già dando i primi importanti risultati in termini di efficacia e semplificazione delle comunicazioni e dei rapporti con l’esterno“.