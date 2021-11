Il Registro unico nazionale del Terzo settore diventa operativo: ecco le novità

Da domani, mercoledì 24 novembre, diventerà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), in sostituzione dell’attuale Registro regionale del terzo settore (sezioni Aps e Odv).

Da oggi, quindi, non potranno essere inviate richieste cartacee anche tramite pec per l’iscrizione al Registro regionale del Terzo settore – sezioni Aps e Odv.

Per le Odv e le Aps già iscritte nel registro regionale, la trasmigrazione (trasferimento) dei dati in possesso degli uffici dei Comuni interessati verrà effettuata d’ufficio direttamente nel Runts.

Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del Runts, la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica, attraverso il “Portale Runts”, che sarà attivato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sia ai fini del trasferimento dei dati della associazioni già iscritte (nel caso non abbiano già adempiuto) che per le nuove iscrizioni, si raccomanda di compiere al più presto i seguenti adempimenti:

1. adeguare, se necessario, il proprio statuto alle indicazioni previste dal D. Lgs.117/2017 e ss.mm.ii (Codice del terzo settore) e registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate. A tal proposito si ricorda che il termine per l’adeguamento dello statuto in modalità semplificata (ossia senza l’ausilio del notaio, ma registrando lo statuto, insieme al verbale assembleare di approvazione, presso l’Agenzia delle Entrate) è stato prorogato al 31 maggio 2022 e che è possibile richiedere consulenza gratuita al Cesvot (Centro servizi volontariato Toscana), alla sede di Grosseto, in via Ginori 17, (e-mail area.sud@cesvot.it);

2. attivare un indirizzo di posta elettronica certificata – Pec – (in vista dell’obbligo di comunicazioni con il Runts esclusivamente per via telematica) a nome dell’associazione, e dotarsi, da parte del legale rappresentante, di firma elettronica .

Si ricorda che per poter accedere alla piattaforma Runts, il legale rappresentante di ogni singola associazione dovrà essere in possesso di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) di livello 2 e/o CNS.

In caso di necessità, è possibile rivolgersi all’ufficio Terzo settore del Comune di Grosseto: e-mail terzosettore@comune.grosseto.it oppure tel. 0564.488018; 0564.488868; 0564.488863.