Passaggio di proprietà Sittel: soddisfazione della Regione per l’esito positivo delle vertenza

Esprime soddisfazione l’assessore regionale con delega al lavoro Alessandra Nardini per la soluzione positiva della vertenza Sittel, che coinvolge 180 lavoratrici e lavoratori toscani e altrettanti nel resto del Paese: “Si tratta di una vertenza che dura da anni, con molte difficoltà operative e soprattutto aggravata dal mancato pagamento degli stipendi per ben 5 mesi. Oggi tiriamo un sospiro di sollievo per la procedura di affitto del ramo d’azienda da parte della newco Tim Servizi digitali grazie alla quale 180 famiglie, fra San Miniato, Campi Bisenzio e Grosseto, potranno guardare al futuro con rinnovato ottimismo“.

Già dal dicembre 2020, unendosi alla preoccupazione espressa dai sindacati, l’assessore Nardini aveva sollecitato l’attenzione del Governo su questa vicenda, tramite l’allora Ministro del lavoro Catalfo. L’assessore ha successivamente partecipato ai tavoli ministeriali e continuato a seguire il lavoro che ha portato all’esito favorevole odierno. Il passaggio di proprietà sarà operativo il primo settembre. Subito dopo, comunque entro il 15 settembre, verranno erogati tutti gli stipendi arretrati.

Sulla vicenda ha espresso la sua soddisfazione anche Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente Eugenio Giani: “Finalmente una buona notizia, frutto del grande lavoro fatto dalle organizzazioni sindacali, nazionali e locali, e dalle istituzioni tutte, che ringrazio per il lavoro straordinario svolto in questa partita, la Regione continuerà naturalmente a monitorare e a lavorare affinché tutto vada secondo quanto previsto”.