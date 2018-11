Pitigliano, la Regione: “L’ospedale avrà presto un ambulatorio di geriatria”

In risposta ad una recente lettera, a firma del sindaco di Sorano e dell’assessore al diritto alla salute Pierandrea Vanni, con la quale, richiamandosi ad un documento della giunta comunale del dicembre 2017 e ai successivi solleciti in sede di Usl, si chiedeva l’istituzione nell’ospedale di Pitigliano di un ambulatorio di geriatria in considerazione del tasso di anzianità della popolazione delle Colline del Fiora (gli under 64 sono a Sorano oltre il 34 per cento, a Pitigliano il 31 per cento, a Manciano il 27 per cento), l’assessore alla sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi ha risposto positivamente.

“Dopo il prossimo 16 novembre – scrive l’assessore al sindaco e al vicesindaco – sarà attivato, a Pitigliano, un ambulatorio geriatrico che partirà con tre ore settimanali e 6 visite, 3 prime in agende pubbliche e tre controlli in agende riservate (dove si prescrive si prenota). L’ambulatorio sarà tenuto dalla dottoressa Francesca Bechini, specialista in Geriatria e assegnata alla Medicina di Pitigliano“.

“E’ una notizia molto importante e che ci fa davvero piacere – sottolinea il sindaco Benocci -. Ci siamo impegnati per questo obiettivo utile alla popolazione delle Colline del Fiora e necessaria date le sue caratteristiche“.

Il vice sindaco e assessore al diritto alla salute Pierandrea Vanni aggiunge: “Dalla Regione abbiamo avuto un segnale di attenzione ai nostri territori e all’ospedale di Pitigliano, il cui ruolo va ripensato e migliorato“.