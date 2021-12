“Regalo solidale”: giochi e abiti per le famiglie bisognose, ecco come donare

Giocattoli usati, ma ancora in buono stato, abiti caldi per l’inverno. Un’occasione per trascorrere un Natale più sereno, un regalo speciale per le famiglie meno fortunate.

È quanto si propone l’iniziativa “Il regalo solidale“, organizzata da Aurelia Antica Shopping Center in collaborazione con il comitato di Grosseto della Croce rossa italiana.

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre, per l’intera giornata, nella piazzetta centrale del centro commerciale, addobbata in perfetto stile natalizio, sarà allestito un punto di raccolta che permetterà a chiunque di contribuire con un proprio gesto di generosità: non solo giocattoli per i più piccoli, ma anche abiti per bambini e adulti. Un piccolo grande gesto che verrà “ricompensato” con un dono speciale per tutti coloro che lasceranno qualcosa nel sacco di Babbo Natale. La raccolta terminerà domenica 19 dicembre, mentre lunedì 20 dicembre tutti gli oggetti regalati verranno consegnati dalla direzione del centro commerciale al comitato di Grosseto della Croce rossa italiana, che provvederà poi a distribuirli alle famiglie di tutto il territorio.

«Il “Regalo solidale” – dichiara Laura Mennilli, direttrice di Aurelia Antica Shopping Center – è un’iniziativa che permette ai nostri clienti di compiere un gesto di solidarietà, regalando un sorriso e un momento di felicità ai bambini che si trovano in situazioni di difficoltà, e alle loro famiglie, in un periodo che dovrebbe essere invece gioioso per tutti. A nome del centro commerciale Aurelia Antica ringrazio tutti coloro che vorranno dimostrare la loro generosità collaborando a questa iniziativa benefica che organizziamo in collaborazione con il comitato di Grosseto della Croce Rossa».

«Si tratta di un’iniziativa che testimonia una grande sensibilità – dichiara Monica Moretti Mencarelli, responsabile dell’area sociale del comitato grossetano della Croce Rossa – e che apprezziamo molto. Ancor di più sarà apprezzata dalle numerose famiglie e dai bambini in stato di bisogno che ritroveranno un sorriso grazie a questi inaspettati gesti di generosità. Grazie di cuore da tutti i volontari della Croce rossa di Grosseto».

Nella foto: la postazione del “Regalo solidale” allestita a Aurelia Antica Shopping Center