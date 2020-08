Referendum 20 e 21 settembre: le domande per l’assegnazione di spazi per la propaganda elettorale

In vista dello svolgimento delle consultazioni referendarie del 20/21 settembre, relativamente all’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, è necessario presentare una apposita domanda al sindaco entro lunedì 17 agosto.

Le richieste stesse possono essere presentate direttamente al Comune e in particolare all’ufficio Elettorale, in via Saffi 17, oppure potranno essere inviate per Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it o ancora per posta elettronica all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.grosseto.it.

Le istanze trasmesse per Pec o posta elettronica dovranno essere corredate da una copia del documento di identità di chi presenta la richiesta.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dai comitati promotori del referendum dovranno

essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Per altre informazioni è a disposizione l’ ufficio Elettorale di via Saffi 17; tel. 0564/488724.