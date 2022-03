Reddito di cittadinanza, il Comune attiva un altro Puc: ecco il bando rivolto al Terzo settore

I Progetti di utilità collettiva (Puc) sono iniziative specifiche rientranti nel contesto della normativa sul reddito di cittadinanza, intese come misure che, se da un lato si presentano come volte all’inserimento dei percettori del Reddito di cittadinanza nel mondo del lavoro, dall’altro si rivelano utili e rendono un servizio alla collettività.

I beneficiari del reddito, infatti, hanno sottoscritto anche un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale che prevede l’obbligo di partecipazione ai Puc, di titolarità del Comune e utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Proprio in questo contesto, la Giunta comunale di Grosseto ha approvato una delibera attraverso cui verrà predisposto un apposito avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolto ai soggetti del Terzo settore che siano disponibili a collaborare con l’amministrazione comunale per la realizzazione di un catalogo di Progetti di utilità collettiva da offrire ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

“Si tratta – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – di vere e proprie attività di ‘restituzione sociale’, alle quali coloro che ricevono questo sostegno sono tenuti. In questo senso, riteniamo fondamentale la collaborazione con gli enti di Terzo settore, insieme ai quali vogliamo definire in maniera pronta e accurata i bisogni e le esigenze della comunità, in modo tale da individuare gli ambiti operativi entro i quali innestare i Progetti di utilità collettiva. L’avviso per le manifestazioni di interesse sarà predisposto dalla segreteria generale e dal settore Servizi per il cittadino e la Famiglia – Servizi sociali. Il nostro auspicio è che, in breve tempo, si possa attivare una collaborazione con il mondo del terzo settore nell’interesse del territorio e di chi necessita di un concreto inserimento lavorativo”.

Il Comune di Grosseto ha già dato il via, lo scorso primo marzo, al progetto di utilità messo a punto dalla segreteria generale e promosso dalla Polizia Municipale dal titolo “Distanti oggi per abbracciarci domani“, che ha come finalità l’educazione al rispetto delle regole del distanziamento all’ingresso e all’uscita dei plessi scolastici e che coinvolge già tre percettori del reddito di cittadinanza.