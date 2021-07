“Recondite armonie d’estate”: il programma dei concerti di luglio

Dopo il successo del progetto di scambio culturale “Giovani musicisti del Mondo“, in arrivo i concerti di luglio di “Recondite armonie d’estate” 2021, dedicati alla musica pianistica, che si svolgeranno sabato 17 e domenica 18, alle 21, nel suggestivo chiostro del convento di San Francesco a Grosseto e sabato 24 luglio, alle 20, nel bellissimo teatro vegetale del Botanical Dry Garden ad Orbetello.

I posti sono limitati e la prenotazione nominale è obbligatoria chiamando la segreteria del festival al numero 320.6812722 o scrivendo una mail a segreteria.reconditearmonie@gmail.com.

Il programma

Chiostro del convento di San Francesco – Sabato 17 luglio, ore 21.00

Concerto pianistico con Greta Lobefaro, musiche di Chopin e Ravel, biglietto unico al costo di 10 euro.

Chiostro del convento di San Francesco – Domenica 18 luglio, ore 21.00

Concerto pianistico con Luigi Di Ilio, musiche di Scarlatti, Beethoven, Chopin, biglietto unico al costo di 10 euro.

Sabato 24 luglio, ore 20.00, ad Orbetello

Passeggiata nell’orto botanico, degustazione di vini e prodotti tipici del territorio a cura di Speroni Eventi con la collaborazione di cantina I Vini di Maremma, caseificio Il Fiorino, Latte Maremma, Ais Grosseto e a seguire concerto pianistico nel teatro vegetale con Gala Chistiakova e Diego Benocci, pianoforte a 4 mani. Musiche di Brahms e Liszt. Biglietto intero al costo di 30 euro, biglietto ridotto al costo di 20 euro per under 25 e soci di Recondite Armonie, ingresso gratuito per i bambini sotto i 10 anni.