RC auto familiare, un’ottima opportunità per risparmiare

A febbraio 2020 è entrata in vigore l’RC auto familiare, che va ad integrare e modificare la legge Bersani.

Con questa agevolazione un nucleo familiare può assicurare qualsiasi veicolo, a due o a quattro ruote, usufruendo della miglior classe di merito all’interno della famiglia.

Se ad esempio un genitore ha un’auto in prima classe, può tranquillamente assicurare lo scooter del figlio con la medesima classe di merito.

I risparmi sono evidenti ed infatti, secondo alcuni sondaggi, diversi italiani hanno rinnovato o sottoscritto una polizza usufruendo di questa assicurazione.

Oltre a prezzi competitivi, gli assicurati necessitano anche di un’assicurazione auto capace di offrire una protezione completa, in base al loro stile di guida.

Risparmio ed efficienza sono due caratteristiche tipiche di Prima Assicurazioni, che ha saputo imporsi nel settore assicurativo grazie ad una serie di plus estremamente convenienti, per autisti e motociclisti.

L’agenzia assicurativa propone prezzi molto interessanti, mediamente più convenienti rispetto ai competitor, offrendo un ventaglio ampio di offerte, anche per le garanzie accessorie.

In questo modo ogni assicurato può plasmare una polizza su misura, a costi accessibili, senza rinunciare ad una protezione completa, in base alle sue abitudini al volante.

Il sito ha un’interfaccia molto intuitiva e l’intera polizza è gestibile tramite una comoda app, da scaricare dal cellulare. Accesso ai documenti, rinnovo delle polizze, sospensioni e pagamenti sono solo alcune delle funzioni disponibili sull’app a portata di clic.

Ritornando al discorso dell’assicurazione familiare, i dati hanno dimostrato che è possibile ottenere un risparmio fino a 1.000 euro.

Facendo una simulazione di preventivo, sono state messe a confronto due famiglie, una di Milano ed un’altra di Firenze, proprietarie di due auto in prima classe e due scooter in quattordicesima.

Nel capoluogo lombardo bisogna sborsare in media 234,7 euro per una vettura in prima classe, e 484 euro per uno scooter di cilindrata 100cc in ultima.

Con la legge Bersani, la famiglia milanese dovrebbe pagare oltre 1.430 euro all’anno. Con l’RC auto familiare, che consente di trasferire la classe di merito migliore dall’auto allo scooter, la cifra da pagare sarebbe 690 euro, con un risparmio del 48%.

Analizzando la stessa situazione a Firenze, il risparmio è ancora maggiore. Nel capoluogo toscano, assicurare un mezzo a quattro ruote in prima classe costa circa 328,5 euro. L’assicurazione di uno scooter di cilindrata 100cc in quattordicesima costa circa 670 euro.

La spesa totale sarebbe addirittura di circa 2.000 euro con la legge Bersani. L’assicurazione familiare garantisce invece un risparmio totale del 53%, cioè di quasi 1.000 euro.

Sono stati soprattutto i neopatentati che hanno approfittato di questa normativa. Si stima infatti che il 46,9% degli assicurati, con un’età compresa tra i 18 ed i 24 anni, abbia beneficiato dell’RC auto familiare.

Solo l’11% degli adulti, con un’età compresa tra i 65 ed i 74 anni, ha utilizzato questa agevolazione.