Si presenta al campo sportivo con razzi, fumogeni e petardi: il Questore emette un Daspo

Il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha emesso un provvedimento di Daspo sportivo, nei confronti di una persona che, in occasione di una partita di calcio valevole come play out del campionato di Prima Categoria, aveva con sé uno zaino contenente vari razzi, fumogeni e materiale pirotecnico, il cui possesso è vietato e che costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e con i quali intendeva accedere alla manifestazione sportiva.

Il provvedimento di divieto di accesso si applica ai luoghi dove si svolgono competizioni di calcio, ufficiali ed amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali ed internazionali, sia professionistici che dilettantistici, nonché delle rappresentative giovanili disputate dalle squadre regolarmente iscritte alla Figc e a tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle nazionali di calcio che verranno disputate in Italia e negli stati appartenenti all’Unione Europea, anche se trasmessi in diretta su maxi schermi, ed il divieto di stazionare nei luoghi interessati alla sosta ed al transito di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, per un periodo di 2 anni.

Il Daspo (acronimo di “divieto di accedere alle manifestazioni sportive”) è una misura di prevenzione atipica, per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi e impedire tutti i disordini che avvengono nello svolgimento delle manifestazioni sportive, intendendosi tutte le competizioni, di qualsiasi categoria e livello, che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).