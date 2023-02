“Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza”: concluso il corso di formazione

Si è concluso il corso di formazione per “Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza” (Rls), organizzato dal Cpa (Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in agricoltura), con il patrocinio del Fimiav Eba (Fondo integrazione malattie infortuni e assistenze varie Ente bilaterale agricolo).

Il corso si è sviluppato in quattro giornate da 8 ore ciascuna, per 32 ore complessive, e ha visto 17 allievi completarlo. Le docenze sono state gestite dal Cpa e da docenti della Asl.

Ricordiamo che il corso si è svolto in forma totalmente gratuita per i corsisti.