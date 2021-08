Il rapporto tra uomo e natura al centro del talk letterario di Fondazione Capalbio

Saranno il giornalista e scrittore Michele Serra e Osso, protagonista del suo ultimo lavoro illustrato da Alessandro Sanna ed edito da Feltrinelli, al centro del prossimo talk letterario in programma mercoledì 25 agosto, alle 19.30, all’anfiteatro del Leccio, per un nuovo appuntamento con il cartellone estivo organizzato da Fondazione Capalbio insieme all’amministrazione comunale.

Giocando sull’assottigliarsi dei confini – quello tra bosco e città, tra giovinezza e vecchiaia, tra malattia e salute – , “Osso. Anche i cani sognano“, tocca una serie di temi che portano il lettore ad interrogarsi sui rapporti, anche quelli tra vari esseri viventi.

Ad accompagnare Serra in questa chiacchierata letteraria saranno Emmanuelle de Villepin, giornalista già nota al pubblico per la professionalità e l’attenzione con cui ha presentato la rassegna di talk letterari organizzata da Fondazione Capalbio e autrice a sua volta del libro per ragazzi “La notte di Mattia” edito da Skira e illustrato da Neige De Benedetti; Wlodek Goldkorn, autore de “Il bambino che venne dal fiume. Le avventure di Mosè” edito da Feltrinelli Kids, e Sergio Staino, fumettista, regista e papà di Bobo, coinvolti in un dialogo a più voci da Giovanna Zucconi.

Il calendario di eventi estivi prosegue sabato 28 agosto con l’annuale appuntamento con Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta mentre domenica 29 agosto è in calendario la proiezione del docufilm prodotto da Rai Teche, Rai Cultura e Rai Storia “Nicola Caracciolo: il paesaggio e la storia”, per arrivare il 1° settembre all’ottava edizione di “Arte&Vino”.