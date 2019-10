Una rampa di accesso al giardino della scuola di Batignano

Il giardino della scuola di Batignano avrà una rampa di accesso per i diversamente abili e per chi ha problemi di mobilità.

La giunta comunale guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui si è occupato il settore Lavori pubblici. Sarà anche l’occasione per mettere in sicurezza il muro a contenimento del terrapieno nel cortile dell’edificio scolastico, pieno di lesioni che non rendevano accessibile la scala.

Il progetto ammonta a 110mila euro già individuati nel bilancio comunale. Adesso – per l’approvazione del progetto esecutivo – manca solo l’ok della Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, per cui si sta predisponendo la pratica.

“E’ questo un progetto richiesto dai residenti della frazione – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale -: ci permette di migliorare l’accessibilità al giardino dell’edificio scolastico da parte degli studenti, delle famiglie e del personale del plesso. Allo stesso tempo sarà messa in sicurezza una parte della struttura che presentava dei problemi. Insomma, un intervento che riteniamo prioritario per uno degli edifici più frequentati nella frazione, punto di riferimento per tutto ciò che ruota attorno alla scuola”.